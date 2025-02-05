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AMD увеличила выручку на 24% в IV квартале, лучше прогнозов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices сократил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $482 млн, или 29 центов в расчете на акцию, по сравнению с $667 млн, или 41 центом на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,09 с $0,77 на акцию.

Квартальная выручка AMD увеличилась на 24%, до $7,66 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль компании на уровне $1,08 на акцию при выручке в $7,53 млрд.

Выручка подразделения, занимающегося выпуском чипов для дата-центров (включая ИИ), подскочила на 69%, до $3,9 млрд, доход в сегменте компонентов для ПК вырос на 58%, до $2,3 млрд. Тем временем в игровом сегменте выручка упала на 59%, до $923 млн.

Согласно прогнозу AMD, в текущем квартале ее выручка составит $6,8-7,4 млрд (консенсус-прогноз рынка - $7 млрд).

Акции AMD подешевели на 8,8% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании упала на 28,8%, до $185,4 млрд.

AMD США
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