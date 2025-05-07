Поиск

AMD увеличила чистую прибыль в I кв. в шесть раз, выручка превзошла прогнозы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices Inc. (AMD) увеличил чистую прибыль в первом квартале в 6 раз, выручку - на 36%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $709 млн, или $0,44 на акцию, по сравнению с $123 млн, или $0,07 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,96 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,94 на акцию.

Квартальная выручка AMD увеличилась до $7,44 млрд с $5,47 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $7,12 млрд.

Выручка подразделения, занимающегося выпуском чипов для дата-центров, подскочила на 57%, до $3,7 млрд, доход в сегменте компонентов для ПК вырос на 68%, до $2,3 млрд. В игровом сегменте выручка снизилась на 30% - до $647 млн.

Согласно прогнозу AMD, во втором квартале ее выручка составит $7,4 млрд плюс или минус $300 млн. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составляет $7,22 млрд.

Акции AMD подорожали на 1,8% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 18,4%.

AMD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рассмотрение по существу иска о выводе 150 млрд рублей из "дочки" "Газпрома" начнется 7 мая

Глава Минфина РФ считает невозможным рост капитализации рынка без выхода на биржу госкомпаний

Глава Минфина РФ считает невозможным рост капитализации рынка без выхода на биржу госкомпаний

Brent подорожала более чем на 4% до $62,69 за баррель

Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });