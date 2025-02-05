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Владелец приложения Snapchat зафиксировал чистую прибыль в IV квартале

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, зафиксировала чистую прибыль в четвертом квартале, увеличив выручку на 14%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $9,1 млн, или $0,01 в расчете на акцию, против убытка $248,2 млн, или $0,15 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка Snap увеличилась до $1,56 млрд с $1,36 млрд в сопоставимом периоде предыдущего года.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что компания получит убыток в размере $0,04 на акцию при выручке на уровне $1,55 млрд.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat в отчетном квартале увеличилось на 9% в годовом выражении, до 453 млн. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 451 млн.

Акции Snap выросли в цене на 5,6% на дополнительных торгах во вторник. За последние три месяца их стоимость снизилась на 4,8%.

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