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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Свободные площади в ТЦ после ухода западных брендов оценили в 3,5 млн кв. м

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Площади, которые освободятся в российских торговых центрах из-за ухода из страны иностранных брендов, могут достичь 3-3,5 млн кв. м, прогнозирует управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Он заявил об этом на круглом столе в Екатеринбурге.

"Беспокойство вызывает, наверное, где-то 3-3,5 млн кв. м по России, которые очевидно будут освобождаться. Но мы даже не знаем, когда это будет происходить. (. . .) От 20% до 30% площадей простаивают. При этом общая картина с начала марта не изменилась: арендаторы и не уходят, и не отказываются выполнять положения арендного договора", - сказал он.

По его данным, сейчас арендаторы не используют около 8 млн кв. м площадей. Арендные договоры ритейлеры пока не разрывают.

Для крупных зарубежных операторов арендная ставка часто устанавливается исходя их оборотов магазинов. Поскольку торговые точки в данный момент не работают, арендные сборы торговых центров упали.

По словам Войцеховского, деятельность приостановили порядка 100 компаний-арендаторов. К июню они планируют окончательно решить, будут ли продолжать работать в России.

ТЦ рассчитывают, что получат волну предложений от торговых операторов из Турции. Иран и Индия также хотят начать активно работать в России. При этом их производства выпускают небрендированный товар, поэтому запустить собственные торговые сети они не могут. Выходом может стать реализация их товаров через продавцов, работающих в России, полагает он.

Что касается "отечественных, почти состоявшихся марок", то они смогут "зайти" на освободившиеся площади, только если будут иметь комфортный уровень арендной платы, добавил представитель Российского совета торговых центров.

Олег Войцеховский Российский совет ТЦ Турция Иран Индия
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