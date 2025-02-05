Рубль обновил максимальные отметки с прошлого сентября в паре с юанем

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Юань растерял утренний рост и активно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль отыграл потери, полученные на старте торгов, и уверенно растет, несмотря на негативную динамику цен на нефть.

Курс китайской валюты в 15:00 по Москве составил 13,128 руб., что на 13,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань падал до 13,05 руб. впервые с 23 сентября 2024 года. При этом среда - первый рабочий день на биржах Китая, которые до этого неделю не работали из-за празднования Нового года по Лунному календарю.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,04 рубля, до 98,26 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 83 копейки, до 102,14 руб./EUR1.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, в середине этой недели пара "доллар-рубль" опустилась до отметки 97 руб./$1. То есть значительное ослабление рубля в декабре сменилось его заметным укреплением в январе и начале февраля. Это укрепление российской валюты в январе - традиционное явление в последние годы. Если в предыдущие два года очередная волна ослабления рубля начиналась в феврале, то сейчас ситуация может несколько измениться.

"К введенным ранее внешним санкциям российская экономика уже худо-бедно адаптировалась. У России сохранились фундаментальные факторы, которые будут сдерживать ослабление курса рубля в ближайшие месяцы: высокие процентные ставки по рублям; ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт; положительный торговый баланс РФ. Но с приходом Дональда Трампа в Белый Дом активизировались попытки наладить мирные переговоры между Москвой и Киевом. Этот геополитический фактор может оказать на курс рубля значительное влияние. В середине этой недели мы видим значительное усиление российской валюты после комментариев российских властей, которые допускают прямые переговоры на высшем уровне с Киевом, что в итоге может привести к остановке военных действий и к заключению перемирия. Поскольку иностранная валюта бизнесом и населением использовалась в последние три года как защитный актив, то снижение геополитической напряженности может в последствии привести к снятию внешних санкций, что улучшит ситуацию с внешней торговлей РФ и приведет к усилению курса рубля", - говорит Потавин.

Кроме того, по словам аналитика, свой вклад в динамику пары "доллар-рубль" вносит поведение индекса доллара на мировых биржах. "Усиление американской валюты в конце прошлого года и в самом начале этого также влияло на поведение курса рубля к доллару. Но за последние три сессии индекс доллара стал быстро терять позиции, что также негативно сказывается на курсе доллара к рублю. Возможно также, что на рубль повлияло избыточное количество китайской валюты, которое накопилось на рынке за то время, пока в Китае были длинные праздники в начале февраля", - полагает Потавин.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 66,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,3 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это почти на 20% меньше, чем дневной объем в период с 15 января по 6 февраля (4,1 млрд руб., в сумме 70,2 млрд руб.).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб. (во II полугодии этот объем корректировался на продажи в размере 8,4 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 февраля по 6 марта 2025 года будет продавать валюту объемом 5,56 млрд руб. в день (с 15 января по 6 февраля 2025 года объем продаж составлял 4,76 млрд руб. в день).

Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за январь 2025 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $67,66/баррель.

С января 2025 года поменялась методика расчета этого показателя. Теперь он рассчитывается как деленная на количество дней торгов в соответствующем налоговом периоде сумма средневзвешенных цен нефти, определяемая как сумма среднего арифметического значения цен нефти в соответствии с котировками Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженного на коэффициент 0,78, и значения цены нефти в соответствии с котировкой ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.

Котировки предоставляются агентством Argus.

Цены на нефть

Котировки фьючерсов на нефть ускорили снижение в среду под давлением опасений из-за введения пошлин на импорт в США и в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени подешевели на 1,17% - до $75,31 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизилась на 1,1% - до $71,89 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в глобальной внешней торговле. Обещанное ранее вступление в силу американских пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено. Между тем министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили в ответ на введенные Штатами 10-процентные пошлины на китайские товары.

Тем временем, подписанный Трампом новый указ предусматривает восстановление политики максимального давления на Иран. Она предполагает введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана, в том числе в ответ на работу по ядерной программе и разработке баллистических ракет.

Трейдеры также традиционно следят за данными по запасам в США. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что американские нефтяные резервы за прошлую неделю выросли на 5,03 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного роста - на 3,17 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 по Москве в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 3,4 млн баррелей.

Котировки нефти марки Brent в настоящее время находятся под воздействием разнонаправленных факторов, говорится в материале аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс.

"Техническая картина теперь дает нам три точки для отрисовки линии молодого тренда. Он может дать поддержку котировкам в зоне $74,5-75 за баррель. Сопротивлением на пути роста выступает 200-дневная скользящая средняя - $77,47 за баррель", - указывает эксперт.

Рокотянская отмечает, что на цену нефти воздействуют разнонаправленные факторы.

Против играет ухудшение торговых отношений между США и Китаем - это фактор, который в долгосрочной перспективе может привести к сокращению деловой активности и снижению спроса на энергоресурсы. Также некоторое давление на цены во вторник оказали данные API о недельном приросте запасов нефти в США.

На стороне роста цен - санкции. Во-первых, обращает внимание аналитик инвесткомпании, вероятно сокращение морских поставок российской нефти в связи с последними ограничениями США. Во-вторых, прозвучали угрозы обнуления экспорта иранской нефти. В-третьих, есть еще венесуэльская нефть, про которую рано или поздно Трамп тоже вспомнит, говорится в материале эксперта.