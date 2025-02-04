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Трамп подписал указ о наращивании давления на Иран

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран, сообщают во вторник американские СМИ.

"Это очень жесткий для Ирана указ", - отметил Трамп во время подписания документа.

При этом он выразил надежду, что "нам не придется его слишком часто применять".

Политика максимально давления на Иран использовалась во время первого президентства Трампа. Она предусматривала введение жестких санкций и других ограничений против Тегерана. В частности, это делалось в ответ на его работу по ядерной программе, на разработку баллистических ракет. Целью политики было вынудить Тегеран пойти на уступки на переговорах с США по спорным вопросам.

Администрация Джо Байдена придерживалась более мягкой позиции по Ирану, нежели Трамп.

Дональд Трамп Иран
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