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Qualcomm увеличил выручку в I финквартале на 17%, до рекорда

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, увеличила чистую прибыль в первом финквартале на 15%, выручку - на 17%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 декабря 2024 года, составила $3,18 млрд, или $2,83 на акцию, по сравнению с $2,77 млрд, или $2,46 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила рекордные $3,41 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,46 на акцию.

Квартальная выручка Qualcomm составила максимальные за всю историю $11,67 млрд против $9,94 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $10,91 млрд.

Выручка подразделения QCT (Qualcomm CDMA Technologies), выпускающего, в частности, полупроводниковые компоненты для беспроводной связи и мобильных устройств, увеличилась на 20% - до рекордных $10,08 млрд. Доходы от продажи лицензий Qualcomm выросли на 5%, до $1,54 млрд.

Согласно прогнозу Qualcomm, чистая прибыль во втором финквартале составит $2,38-2,58 на акцию, скорректированная прибыль - $2,7-2,9 на акцию, выручка - $10,3-11,2 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,69 на акцию, выручку - $10,3 млрд.

Акции Qualcomm подешевели на 4,6% по итогам дополнительных торгов в среду после публикации отчетности.

Qualcomm США
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