Qualcomm передумала покупать Intel целиком

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковых компонентов, потеряла интерес к приобретению Intel Corp., потенциальную сделку с которой она обсуждала ранее в этом году, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, сделка по покупке Intel целиком потенциально сложна, что сокращает ее привлекательность для Qualcomm. При этом компания может рассмотреть возможность приобретения каких-то частей Intel.

Сделка между Qualcomm и Intel стала бы одной из крупнейших в истории отрасли. Рыночная стоимость Intel превышает $107 млрд, несмотря на ее 50%-е сокращение в 2024 году.

В сентябре СМИ сообщали, что Qualcomm обратилась к Intel с предварительным предложением о возможной покупке. Это произошло спустя несколько недель после того, как Intel опубликовала разочаровывающий квартальный отчет и объявила о заморозке дивидендов, а также сокращении 15% рабочих мест.

Подобная сделка, однако, столкнулась бы c рядом финансовых, регуляторных и операционных барьеров. В частности у Intel есть долг в размере более $50 млрд. Сделку также ждала бы длительная и сложная антимонопольная проверка, в том числе, в Китае, являющемся ключевым рынком для обеих компаний, отмечают эксперты.

Кроме того, Qualcomm пришлось бы решать проблемы убыточного бизнеса Intel по производству чипов на заказ, в котором у компании нет опыта.

Qualcomm ставит целью добиться увеличения годовой выручки на $22 млрд к 2029 году за счет выхода на новые рынки. Однако ее главный исполнительный директор Кристиано Амон заявил Bloomberg TV на прошлой неделе, что на данный момент компания не нашла ни одной потенциальной крупной цели для покупки, необходимой ей для выполнения этого плана.

Intel, капитализация которой еще в 2020 году превышала $290 млрд, переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории на фоне роста конкуренции со стороны таких компаний как Nvidia Corp.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер заявлял ранее в 2024 году, что намерен сохранить компанию целой, и ее совет директоров поддерживает этот план.