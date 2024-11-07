Qualcomm удвоила квартальную чистую прибыль

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, увеличила чистую прибыль в четвертом финквартале почти в 2 раза, выручку - на 19%.

За квартал, который завершился 29 сентября, чистая прибыль компании составила $2,92 млрд, или $2,59 на акцию, по сравнению с $1,49 млрд, или $1,32 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,69 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,56 на акцию.

Квартальная выручка Qualcomm составила $10,24 млрд против $8,63 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $9,9 млрд.

Выручка подразделения QCT (Qualcomm CDMA Technologies), выпускающего, в частности, полупроводниковые компоненты для беспроводной связи и мобильных устройств, увеличилась на 18% - до $8,68 млрд. Доходы от продажи лицензий Qualcomm выросли на 21%, до $1,52 млрд.

По прогнозу Qualcomm, чистая прибыль в первом финквартале составит $2,39-2,59 на акцию, скорректированная прибыль - $2,85-3,05 на акцию, выручка - $10,5-11,3 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $2,52 на акцию, $2,86 на акцию и $10,6 млрд соответственно.

Совет директоров компании одобрил новую программу обратного выкупа акций на $15 млрд без определенного срока действия. Она дополнит предыдущую программу, из которой неиспользованными остались $1 млрд.

Акции Qualcomm подорожали на 6,3% на дополнительных торгах в среду. С начала 2024 года их стоимость выросла на 19,6%.