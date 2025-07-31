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Qualcomm увеличила выручку в III финквартале лучше прогноза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 25%, выручку - на 10%.

За квартал, который завершился 29 июня, чистая прибыль компании составила $2,67 млрд, или $2,43 на акцию, по сравнению с $2,13 млрд, или $1,88 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,77 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков на уровне $2,71 на акцию.

Квартальная выручка Qualcomm составила $10,37 млрд против $9,39 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $10,35 млрд.

Выручка подразделения QCT (Qualcomm CDMA Technologies), выпускающего, в частности, полупроводниковые компоненты для беспроводной связи и мобильных устройств, увеличилась на 11% - до $8,99 млрд. В том числе доходы в сегменте мобильных устройств повысились на 4% и составили $6,33 млрд при консенсус-прогнозе в $6,44 млрд. В автомобильном сегменте они подскочили на 21%, до рекордных $984 млн.

Доходы от продажи лицензий Qualcomm выросли на 4%, до $1,32 млрд.

По прогнозу Qualcomm, чистая прибыль в четвертом финквартале составит $2,23-2,43 на акцию, скорректированная прибыль - $2,75-2,95 на акцию, выручка - $10,3-11,1 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,83 на акцию, выручку - $10,35 млрд.

Qualcomm США
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