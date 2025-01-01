МРОТ с 1 января вырос до 22 440 рублей

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2025 года вступит в силу ряд законов, в частности, вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ): он составил 22 440 рублей.

"Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 млн работников - в основном бюджетной сферы, а также повысится размер ряда социальных пособий и выплат", - отметили в пресс-службе Госдумы, комментируя закон.

С 1 января возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Это решение было принято президентом Владимиром Путиным в непростое время, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин: "Несмотря на вызовы, необходимые средства на эти цели в бюджете страны найдены".

Вступают с 1 января в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Среди них законы: о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на свое имя.

С 1 января ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. За неоднократное нарушение действующих ограничений будет грозить уголовная ответственность.