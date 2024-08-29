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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

В нацпроект "Кадры" будет заложено двукратное повышение МРОТ к 2030 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство завершило формирование нового портфеля национальных проектов на 2025-2030 годы, в их числе - национальный проект "Кадры". Премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать этот нацпроект к 1 сентября, сообщает сайт правительства.

"Глава правительства поручил проработать вопросы финансового обеспечения мероприятий нацпроекта, провести приоритизацию дополнительных расходов федерального бюджета в целевом варианте финансирования нацпроекта, включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год", - говорится в сообщении.

В нацпроект "Кадры" также будут включены мероприятия по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, Мишустин поручил подготовить единую методику учета кадровой потребности работодателей при формировании контрольных цифр приема, до 1 февраля 2025 года Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруду предстоит обеспечить разработку единой методики.

До 10 сентября Минобрнауки и Минпросвещения необходимо подготовить предложения по законодательному закреплению полномочий правительства по установлению механизма перераспределения вакантных мест на целевое обучение на приоритетные направления подготовки кадров с учетом потребности рынка труда.

Мишустин в целом одобрил представленные подходы к формированию нацпроекта, а также согласился с предложением о ежегодной корректировке пятилетнего прогноза кадровой потребности на основе прогноза социально-экономического развития России и методологии прогнозирования кадровой потребности экономики. Такой прогноз должен быть напрямую связан с контрольными цифрами приема в колледжи и вузы, чтобы на его основе рассчитывать параметры подготовки специалистов, опираясь на результаты национальных рейтингов образовательных организаций, прежде всего с точки зрения трудоустройства и зарплатного предложения для их выпускников.

Минобрнауки Минпросвещения Минтруд Михаил Мишустин Правительство
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