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Brent подорожала до $74,66 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть вернулись к слабому росту вечером в четверг.

К 18:40 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 5 центов, до $74,66 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,12 (0,17%), до $71,15 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяных котировок стали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco поднимает цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Рост котировок сдерживается новыми заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении увеличить добычу нефти и снизить цены на топливо.

"Мы будем извлекать больше жидкого золота из недр, чем кто-либо видел прежде, - заявил Трамп на мероприятии в Вашингтоне. - Мы снизим цены, и все остальное приложится".

Трамп поручил министру внутренних дел Дагу Бергэму и министру энергетики Крису Райту вместе работать над увеличением нефтедобычи.

Также инвесторы опасаются, что торговые войны могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Brent Saudi Aramco WTI США Дональд Трамп
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