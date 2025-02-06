Brent подорожала до $74,66 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть вернулись к слабому росту вечером в четверг.

К 18:40 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 5 центов, до $74,66 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,12 (0,17%), до $71,15 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяных котировок стали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco поднимает цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Рост котировок сдерживается новыми заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении увеличить добычу нефти и снизить цены на топливо.

"Мы будем извлекать больше жидкого золота из недр, чем кто-либо видел прежде, - заявил Трамп на мероприятии в Вашингтоне. - Мы снизим цены, и все остальное приложится".

Трамп поручил министру внутренних дел Дагу Бергэму и министру энергетики Крису Райту вместе работать над увеличением нефтедобычи.

Также инвесторы опасаются, что торговые войны могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.