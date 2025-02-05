Глава TotalEnergies не верит в Brent по $50-60 за баррель

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ не верит в котировки нефти Brent по $50-60 за баррель до конца нынешнего десятилетия, отмечает желание покупателей сжиженного природного газа (СПГ) привязывать цены к стоимости нефти.

"Я был бы удивлен, если бы Brent стоила $50-60 за баррель к концу десятилетия", - сказал он в ходе конференции для инвесторов, отметив, что при цене ниже $50 за баррель начинают страдать производители сланцевой нефти в США.

Пуяннэ добавил, что покупатели СПГ больше уверены в ценах на нефть, чем на газ, и поэтому они предпочитают нефтяную привязку в ценах на СПГ.

Он также отметил, что разрушения спроса на этот вид энергоносителя в Китае и Индии из-за высоких цен нет. "Осторожность - да, но не разрушение спроса", - сказал Пуяннэ, отметив, что Индия увеличила закупки СПГ до 28 млн т.

Глава ТotalEnergies также сообщил, что недавно встретился с президентом Мозамбика, где получил заверения, что власти продолжают заботиться о безопасности и хотят реализовать проект по строительству СПГ-завода на 20 млн т в год.

Сейчас компания продолжает обсуждать финансирование проекта с экспортными кредитными агентствами, два из них уже подтвердили готовность участвовать.