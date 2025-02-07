Brent подорожала до $74,69 за баррель

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в пятницу на фоне введения США санкций против Ирана и новых заявлений о санкциях против российского нефтяного сектора.

К 14:25 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,52%) - до $74,69 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,36 (0,51%) - до $70,97 за баррель.

Минфин США 6 февраля объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в КНР.

"Нефть поставляют в интересах генерального штаба ВС Исламской республики Иран и его уже попавшей под санкции компании Sepehr Energy. К этой активности причастны структуры и физические лица из разных стран, включая КНР, Индию и ОАЭ, а также несколько судов", - заявило ведомство.

"Сигнал получен: если вы занимаетесь переработкой или перевозкой иранской нефти, или как-либо с ней связаны, то рискуете оказаться под ударом Минфина", - отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Она уже использовалась во время его первого президентства и предусматривала введение жестких санкций, а также других ограничений против Тегерана.

Как заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, члены ОПЕК должны гарантировать, что их единый подход не позволит США оказывать давление и вводить санкции в отношении членов ОПЕК. В настоящее время под санкциями США находятся два члена ОПЕК - Иран и Венесуэла.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил о готовности американского лидера ужесточить санкции в отношении России для завершения конфликта на Украине.

"Можно было бы ужесточить санкции - особенно последние", - заявил Келлог New York Post. Издание отмечает, что речь идет о недавних санкциях против российской нефтяной отрасли.

В поддержку мер, направленных на ограничение экспорта российской нефти, высказался и министр финансов США Скотт Бессент.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, связанные с последствием торговых войн, данные о росте запасов топлива в США, а также новые заявления Трампа.

Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили.

Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

В четверг Трамп вновь подтвердил намерение наращивать производство нефти в стране. Ранее он призывал ОПЕК к увеличению добычи для снижения нефтяных цен.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей.

Представители нефтяных компаний 6 февраля призвали возобновить движение через Красное море к Суэцкому каналу после прекращения атак йеменских хуситов, однако отметили, что настороженно следят за ситуацией в судоходстве и действиями конкурентов.

Администрация Суэцкого канала сообщила 3 февраля, что нефтяной танкер под либерийским флагом, подвергшийся нападению в прошлом году, на этой неделе прошел через Красное море. Это один из первых рейсов после того январского объявления хуситов о намерении совершать атаки только на коммерческие суда, связанными с Израилем, до полного выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.