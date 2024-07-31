Pinterest завершил II квартал с чистой прибылью против убытка годом ранее

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Pinterest Inc., владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, завершила второй квартал с чистой прибылью, а число ее подписчиков обновило рекорд.

В апреле-июне 2024 года чистая прибыль Pinterest составила $8,9 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $34,9 млн, или 5 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 29 центов на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 28 центов на акцию.

Квартальная выручка Pinterest выросла на 21%, до $853,7 млн. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $849 млн.

Число подписчиков сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) во втором квартале увеличилось на 12% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув рекордных 522 млн.

Средняя выручка в расчете на пользователя (ARPU) повысилась на 8% - до $1,64.

По прогнозу компании, в третьем квартале ее выручка составит $885-900 млн. Средний прогноз аналитиков для этого показателя составлял $909 млн.

Акции Pinterest упали в цене на 10,8% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности.