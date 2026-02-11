Поиск

EBITDA "Норникеля" в 2025 году выросла на 9%, ниже прогноза

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - EBITDA "Норильского никеля" в 2025 году выросла на 9%, составив $5,67 млрд, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $5,86 млрд.

Консолидированная выручка увеличилась на 10%, до $13,76 млрд. Консенсус-прогноз по выручке был на уровне $14,02 млрд.

Денежные операционные расходы достигли $5,7 млрд прежде всего за счет инфляционного давления и укрепления рубля.

Капвложения выросли на 8%, до $2,628 млрд.

Чистый оборотный капитал в 2025 году снизился на 4%, до $2,88 млрд.

Скорректированный денежный поток составил $1,5 млрд по сравнению с $334 млн годом ранее.

Чистый долг вырос на 6%, до $9,14 млрд. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA к концу 2025 года снизилось до 1,6x с 1,7x годом ранее.

