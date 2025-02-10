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В ЕС считают преждевременным рассуждать о мерах против пошлин США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Обещанные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины на товары Евросоюза пока только угрозы, нет конкретного уведомления, и ЕС хотел бы избежать конфронтации, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Таможенные пошлины пока не введены. Следовательно, нет и контрмер. На этой стадии (...) я не буду вдаваться в детали, в гипотезы, что могло бы произойти или нет. На данный момент нас ни о чем конкретном не уведомили", - сказал он.

"Европейский союз и Соединенные Штаты являются давними союзниками. Они давно создали партнерство и сотрудничество, основанные на общих ценностях. В духе такого сотрудничества мы постараемся продолжить наши отношения, - отметил представитель ЕК. - Сейчас момент сотрудничать, а не вступать в полную конфронтацию".

Жилл назвал Евросоюз "одной из наиболее открытых экономик в мире". По его утверждению, применяемые ЕС средние тарифы очень невысоки, и более 70% товаров поступают в Европейский союз без тарифов.

"Мы против необоснованных таможенных тарифов, мы предпочитаем равноправные отношения в торговых обменах. Мы всегда будем защищать наши экономические интересы, как и европейские предприятия, работников и потребителей в случае неоправданных таможенных тарифов", - продолжил он.

Он заявил о приверженности ЕС взаимовыгодным торговым отношениям, основанным на общем экономическом процветании, и диалогу со всеми торговыми партнерами, включая Соединенные Штаты. Жилл заверил, что Евросоюз всегда расположен к углубленным дискуссиям для поиска справедливых и отвечающих интересам всех сторон решений.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на импортируемые в США сталь и алюминий. "Будет пошлина в 25% на сталь", - сказал президент. "И на алюминий - тоже", - добавил Трамп.

Еврокомиссия отреагировала на это заявлением, в котором объявила потенциальные американские пошлины необоснованными и пообещала, не называя конкретных мер, защитить свою экономику от "незаконного и экономически контрпродуктивного" введения таможенных тарифов администрацией США.

Еврокомиссия Евросоюз США Олоф Жилл Дональд Трамп
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