Трамп призвал отменить соглашение о перемирии, если ХАМАС не освободит заложников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает Associated Press.

"Я говорю за себя. (...) Израиль может отменить его", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что, в конечном итоге, все зависит от Израиля.

Но президент предупредил, что "начнется ад", если оставшиеся заложники не будут освобождены.

Ранее в понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня.

После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.