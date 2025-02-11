Поиск

Трамп призвал отменить соглашение о перемирии, если ХАМАС не освободит заложников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает Associated Press.

"Я говорю за себя. (...) Израиль может отменить его", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что, в конечном итоге, все зависит от Израиля.

Но президент предупредил, что "начнется ад", если оставшиеся заложники не будут освобождены.

Ранее в понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня.

После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.

Дональд Трамп Израиль ХАМАС Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп в обмен на помощь Киеву хочет получить доступ к украинским редкоземельным металлам

Трамп в обмен на помощь Киеву хочет получить доступ к украинским редкоземельным металлам

Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на всю ввозимую сталь и алюминий

Келлог в ближайшие недели представит Трампу план урегулирования ситуации на Украине

Келлог в ближайшие недели представит Трампу план урегулирования ситуации на Украине
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ привели в "наивысшую готовность" в связи с ситуацией с заложниками в Газе

ЦАХАЛ привели в "наивысшую готовность" в связи с ситуацией с заложниками в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС решили отложить запланированное на 15 февраля освобождение заложников

Премьеру Франции вновь не вынесли вотум недоверия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Президент Румынии заявил о решении уйти в отставку 12 февраля

Президент Румынии заявил о решении уйти в отставку 12 февраля

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5835 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2168 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });