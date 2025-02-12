Brent подешевела до $76,14 за баррель

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось в среду после публикации данных Американского института нефти, показавших резкий рост запасов в США.

К 14:18 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,86 (1,12%) до $76,14 за баррель. К этому моменту мартовские фьючерсы на WTI дешевели на бирже NYMEX на $0,95 (1,3%), до $72,37 за баррель.

По оценкам API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта прошлого года. Консенсус-прогноз рынка предполагал увеличение запасов на 2,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Официальные данные о резервах энергоносителей Минэнерго США обнародует позднее в среду. Позднее в среду также будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку.

Минэнерго США немного повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,31 до $74,5 за баррель. Прогноз на 2026-й оставлен без изменений - $66,46 за баррель. Министерство также прогнозирует небольшое увеличение добычи нефти в США - на 40 тыс. баррелей в сутки в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, до среднего показателя 13,59 млн баррелей в сутки.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял о намерении наращивать производство энергоносителей в стране.

Трейдеры продолжают следить за заявлениями политика, как относительно торговых пошлин, так и геополитики. Торговые войны могут сдерживать рост мировой экономики и, как следствие, спрос на нефть, тогда как обострение региональных конфликтов негативно отражается на предложении и поставках.

"Цены не нефть возобновили снижение, так как макроэкономическая ситуация подавляет настроение игроков", - сказал аналитик Onyx Capital Гарри Чилингирян.

В своем выступлении во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл просигнализировал, что Центробанк не будет торопиться с понижением процентных ставок. Понижение ставок, как правило, оказывает стимулирующее воздействие на экономику.

Также будет опубликован отчет о динамике потребительских цен в США в январе, который поможет инвесторам скорректировать представление о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предполагает замедление годового темпа базовой потребительской инфляции до 3,1% с 3,2% месяцем ранее.

Аналитик UBS Джованни Стауново полагает, что снижение котировок нефтяных фьючерсов может быть следствием фиксации прибыли.

"Мы наблюдали значительный рост цен последние дни, - сказал он. - Вероятно, после сообщения API о существенном увеличении запасов нефти произошла фиксация прибыли".

При этом он не исключает, что котировки опускаются и в результате других факторов, включая неблагоприятную погоду, влияющую на экспорт нефти, а также техническое обслуживание НПЗ.