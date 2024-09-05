В ЦБ РФ сообщили о попытке разместить финансовую пирамиду на рынке ЦФА

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Инструмент, под которым скрывалась финансовая пирамида, чуть не появился на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), ЦБ РФ просит платформы внимательнее следить за размещаемыми выпусками, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Один случай у нас был, когда по стечению обстоятельств один актив цифровой, под которым была пирамида, не вышел в обращение, чудесным образом, на очень уважаемой платформе", - сообщил Габуния на форуме ЦФА, организованном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

ЦБ хотел бы, чтобы была некая система контроля за такими рисками, чтобы сами платформы оценивали, какие активы на них размещаются. Пока параметров этого контроля еще нет, отметил зампред Банка России.

"Мы об этом думаем. Мы всегда опасаемся того, что когда мы делаем ради благих намерений, различные возможности создаются, туда пролезет одна паршивая овца и все испортит", - заявил он.

Габуния не озвучил организацию, пытавшуюся разместить актив с признаками пирамиды, и платформу, на которой он мог быть размещен.

"Одна организация старалась продать свой актив, который по смыслу представлял из себя пирамиду. Обычная пирамида", - сообщил зампред ЦБ журналистам в кулуарах форума.

Он добавил, что организация ничего не успела привлечь, "по стечению обстоятельств она была остановлена".

"Это хорошо, но другой вопрос, так как такие прецеденты есть, мы планируем попросить сами платформы, о том, чтобы они больше внимания уделяли тому, что они у себя выпускают", - отметил Габуния.

Сейчас будет обсуждаться вопрос, как правильно выстроить эти процедуры внутри платформ, добавил он.