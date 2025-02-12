Новак подтвердил обсуждение отказа "РусГидро" от дивидендов до 2028 года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами подтвердил обсуждение отказа ПАО "РусГидро" от дивидендов до 2028 г.

"Обсуждается", - ответил он на соответствующий вопрос.

Правительство РФ рассматривает введение моратория на выплату дивидендов "РусГидро" до 2028 г. в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании, сообщила во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, экономический эффект от этой меры предварительно оценивается в 125-150 млрд руб.

Среди других возможных мер поддержки "РусГидро" издание также перечислило ускоренную либерализацию энергоцен на Дальнем Востоке, корректировку сроков реализации капиталоемких проектов инвестпрограммы генерирующей компании и другие.

О том, что правительство РФ вместе с руководством "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, ранее журналистам рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. "Основная проблема "РусГидро" заключается в том, что она платит за уголь по рыночной цене, а тарифы держит в регулируемом секторе. Экономика таким образом не работает", - говорил он.

"Я не знаю, будут дивиденды или нет. Но могут ли использоваться дивиденды как одно из направлений улучшения состояния? Могут", - отвечал Трутнев на вопрос о потенциальных выплатах "РусГидро" акционерам.

Заемные средства "РусГидро" по итогам января-сентября 2024 г. оценивались в 466,99 млрд руб. В компании характеризовали долговую нагрузку как умеренно-сбалансированную - соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х на конец отчетного периода.

В то же время акционеры компании до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 г. "Я считаю, что платить дивиденды при сегодняшней стоимости кредитов - достаточно сложный вопрос", - говорил "Интерфаксу" осенью 2024 г. гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин, подчеркивая, что это директивный вопрос и зависит от основного акционера - правительства РФ.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.