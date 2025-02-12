Поиск

Новак подтвердил обсуждение отказа "РусГидро" от дивидендов до 2028 года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами подтвердил обсуждение отказа ПАО "РусГидро" от дивидендов до 2028 г.

"Обсуждается", - ответил он на соответствующий вопрос.

Правительство РФ рассматривает введение моратория на выплату дивидендов "РусГидро" до 2028 г. в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании, сообщила во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, экономический эффект от этой меры предварительно оценивается в 125-150 млрд руб.

Среди других возможных мер поддержки "РусГидро" издание также перечислило ускоренную либерализацию энергоцен на Дальнем Востоке, корректировку сроков реализации капиталоемких проектов инвестпрограммы генерирующей компании и другие.

О том, что правительство РФ вместе с руководством "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, ранее журналистам рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. "Основная проблема "РусГидро" заключается в том, что она платит за уголь по рыночной цене, а тарифы держит в регулируемом секторе. Экономика таким образом не работает", - говорил он.

"Я не знаю, будут дивиденды или нет. Но могут ли использоваться дивиденды как одно из направлений улучшения состояния? Могут", - отвечал Трутнев на вопрос о потенциальных выплатах "РусГидро" акционерам.

Заемные средства "РусГидро" по итогам января-сентября 2024 г. оценивались в 466,99 млрд руб. В компании характеризовали долговую нагрузку как умеренно-сбалансированную - соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х на конец отчетного периода.

В то же время акционеры компании до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 г. "Я считаю, что платить дивиденды при сегодняшней стоимости кредитов - достаточно сложный вопрос", - говорил "Интерфаксу" осенью 2024 г. гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин, подчеркивая, что это директивный вопрос и зависит от основного акционера - правительства РФ.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.

Александр Новак Юрий Трутнев РусГидро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями

Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями

Бьюти-ритейлер "Золотое яблоко" выходит на рынок Саудовской Аравии

Бьюти-ритейлер "Золотое яблоко" выходит на рынок Саудовской Аравии

Акции Alibaba взлетели на 8,5% на слухах о партнерстве с Apple в сфере ИИ

Акции Alibaba взлетели на 8,5% на слухах о партнерстве с Apple в сфере ИИ

Crew Dragon с российским космонавтом Песковым отправится на МКС 12 марта

Сумма иска Амурского ГПЗ к Linde уменьшилась на 5,5 млрд рублей

Сумма иска Амурского ГПЗ к Linde уменьшилась на 5,5 млрд рублей

Нефть Brent подешевела до $76,7 за баррель на данных API о запасах в США

Минэнерго США чуть повысило прогноз цены Brent на 2025 год

Минэнерго США чуть повысило прогноз цены Brent на 2025 год
Хроники событий
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне36 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5842 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });