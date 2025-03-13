Годовой чистый убыток "РусГидро" по МСФО составил 61,16 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "РусГидро" по МСФО в 2024 году составил 61,16 млрд рублей против чистой прибыли 32,1 млрд рублей в 2023 году, говорится в отчете компании.

Скорректированная чистая прибыль без учета неденежных эффектов в 2024 году снизилась на 4,7% по сравнению с 2023 годом, до 67,4 млрд рублей

EBITDA выросла на 14,2%, до 150,81 млрд рублей.

Выручка составила 579,82 млрд рублей (+13,6%).

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал выручку "РусГидро" на уровне 567,1 млрд рублей, EBITDA - 142,1 млрд рублей. Скорректированное значение прибыли "РусГидро" прогнозировалось в широком диапазоне - 34-64 млрд рублей (согласно действующей дивидендной политике компании, используется для расчета суммы выплат акционерам).

Динамику выручки в "РусГидро" обусловили ростом выработки электроэнергии, увеличением стоимости и объема продажи электроэнергии и мощности. Убыток сложился в результате обесценения активов на Дальнем Востоке и роста финансовых расходов.

Операционные расходы "РусГидро" в 2024 году выросли на 12,3%, до 531,71 млрд рублей. Убыток от обесценения составил 93,19 млрд рублей против 27,12 млрд рублей годом ранее. Финансовые расходы выросли до 61 млрд рублей (21,49 млрд рублей в 2023 году).

Заемные средства "РусГидро" по итогам 2024 года оценивались в 567,5 млрд рублей. Стоимость форвардного контракта с ВТБ составила 30,7 млрд рублей.

Долговая нагрузка сохраняется на приемлемом уровне - соотношение чистого долга к EBITDA оказалось на уровне 3,4х, отметили в компании.

На счетах компании на конец 2024 года хранилось 91,27 млрд рублей.

Ранее сообщалось о подготовке правительством вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 года.

В то же время акционеры "РусГидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.