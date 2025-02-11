Правительство предложило "РусГидро" отказаться от дивидендов до 2028 года

По сведениям "Коммерсанта", это может быть частью плана поддержки компании

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство предлагает ПАО "РусГидро" отказаться от выплаты дивидендов до 2028 года как одну из мер по стабилизации финансового состояния компании, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Вместо этого средства предлагается направить на погашение заимствований "Дальневосточной генерирующей компании" (ДГК, входит в "РусГидро"), привлеченных в рамках рефинансирования кредитов, а также на финансирование инвестпрограммы "РусГидро". Собеседники издания говорят, что экономический эффект от этой меры предварительно оценивается в 125-150 млрд рублей.

Среди мер поддержки компании также фигурирует ускоренная либерализация цен на Дальнем Востоке, который с 1 января 2025 года отнесен ко II ценовой зоне оптового энергорынка (Сибирь).

Правительство рассматривает возможность увеличить объем продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС по рыночным ценам с 2,5% до 100% уже с 1 июля 2025 года (с сохранением регулируемых тарифов для населения). А дату объединения ценовых зон Сибири и Востока (пока торги проходят изолированно для каждой зоны без учета перетоков и средневзвешенных цен) предлагается перенести с 31 декабря 2028 года на 1 июля 2025 года. Эта мера дополнительно повысит конечные цены на 4%, а эффект от ее реализации составит 185 млрд рублей за 2025-2029 годы, пишет издание.

Помимо этого предлагается скорректировать сроки реализации капиталоемких проектов инвестпрограммы "РусГидро" и дополнительно индексировать цены конкурентного отбора мощности (КОМ) ценовых зон на 2025-2026 годы, для строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке привлечь инструменты фабрики проектного финансирования, а выпадающие доходы компании по топливной составляющей компенсировать за счет их включения в регулируемую цену на электроэнергию и мощность.

О том, что правительство вместе с руководством "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, в январе говорил вице-премьер Юрий Трутнев. "Основная проблема "РусГидро" заключается в том, что она платит за уголь по рыночной цене, а тарифы держит в регулируемом секторе. Экономика таким образом не работает", - отмечал он.

"Я не знаю, будут дивиденды или нет. Но могут ли использоваться дивиденды как одно из направлений улучшения состояния? Могут", - отвечал Трутнев на вопрос о потенциальных выплатах "РусГидро" акционерам.

Заемные средства "РусГидро" по итогам января-сентября 2024 года оценивались в 466,99 млрд рублей. В компании характеризовали долговую нагрузку как умеренно-сбалансированную - соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х на конец отчетного периода.

В то же время акционеры компании до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год. "Я считаю, что платить дивиденды при сегодняшней стоимости кредитов - достаточно сложный вопрос", - говорил "Интерфаксу" осенью 2024 года гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин, подчеркивая, что это директивный вопрос и зависит от основного акционера - правительства России.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.