Владелец сети Burger King сократил квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Канадско-американская Restaurant Brands International (RBI), владеющая сетями ресторанов быстрого обслуживания Burger King, Popeyеs Louisiana Kitchen и Tim Hortons, сократила чистую прибыль примерно вдвое в четвертом квартале 2024 года, однако скорректированный показатель оказался выше ожиданий аналитиков.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $259 млн, или $0,79 в расчете на акцию, по сравнению с $508 млн, или $1,6 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $0,81 на акцию с $0,75 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка Restaurant Brands повысилась до $2,3 млрд с $1,82 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что скорректированная прибыль составит $0,78 на акцию, а выручка - $2,28 млрд.

Темпы роста сопоставимых продаж в четвертом квартале замедлились до 2,5% с 5,8% годом ранее.

Сопоставимые продажи ресторанов Tim Hortons увеличились на 2,2%, Burger King - на 1,1%, Firehouse Subs - на 0,3%. Продажи Popeyеs Louisiana Kitchen снизились на 0,2%.

По итогам всего 2024 года сопоставимые продажи компании в целом выросли на 2,3%.

В ушедшем году Restaurant Brands вернула акционерам более $1 млрд. Компания объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $0,62 на акцию.

Restaurant Brands - одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в мире. Она была образована в 2014 году в результате слияния американской Burger King и канадской сети кофеен Tim Hortons, а в 2017 году компания приобрела американскую сеть ресторанов Popeyes Louisiana Kitchen, специализирующуюся на блюдах из курицы. В декабре 2021 года в состав группы вошла Firehouse Subs, продающая сэндвичи. Свыше 30 тысяч ресторанов этих сетей работают более чем в 100 странах.