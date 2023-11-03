Restaurant Brands в III квартале получила скорректированную прибыль выше прогноза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Канадско-американская Restaurant Brands International (RBI), владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen, а также сетью кофеен Tim Hortons, в третьем квартале сократила чистую прибыль примерно в 1,5 раза, но скорректированный показатель превзошел ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $364 млн, или $0,79 в расчете на акцию, по сравнению с $530 млн, или $1,17 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный показатель снизился до $0,9 на акцию с $0,96.

Выручка достигла $1,84 млрд против $1,73 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,85 на акцию при выручке в $1,87 млрд.

Сопоставимые продажи группы в целом повысились в минувшем квартале на 7%. В том числе продажи Burger King увеличились на 7,2%, Tim Hortons - на 6,8%, Popeyеs Louisiana Kitchen - на 7%, Firehouse Subs - на 3,4%.

Restaurant Brands отметила рост инфляции, процентных ставок и волатильности на валютных рынках, который может усугубиться из-за конфликта на Ближнем Востоке и оказать негативное влияние на бизнес и результаты деятельности компании, "если мы и наши франчайзи не сможем скорректировать цены в достаточной степени для того, чтобы компенсировать эффект от повышения расходов без ущерба для потребительского спроса".

Котировки акций RBI растут на 1% в ходе предварительных торгов в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Restaurant Brands – одна из крупнейших по величине сетей ресторанов быстрого питания в мире. Она была образована в 2014 году в результате слияния американской Burger King и канадской сети кофеен Tim Hortons, а в 2017 году компания приобрела американскую сеть ресторанов Popeyes Louisiana Kitchen, специализирующуюся на блюдах из курицы. В декабре 2021 года в состав группы вошла сеть Firehouse Subs, продающая сэндвичи. Свыше 30 тыс. ресторанов этих сетей работают более чем в 100 странах.