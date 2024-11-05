Владелец Burger King увеличил выручку на 25%, но результат не оправдал ожиданий

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Канадско-американская Restaurant Brands International (RBI), владеющая сетями ресторанов быстрого обслуживания Burger King, Popeyеs Louisiana Kitchen и Tim Hortons, зафиксировала 2%-е снижение чистой прибыли в третьем квартале 2024 года при 25%-м повышении выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $357 млн по сравнению с $364 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию осталась на уровне $0,79.

Среди факторов, негативно сказавшихся на ее прибыли, Restaurant Brands отметила рост операционных расходов, а также неблагоприятные курсовые разницы.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,93 на акцию с $0,9 на акцию годом ранее, но оказалась чуть ниже консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,94 на акцию.

Квартальная выручка Restaurant Brands увеличилась до $2,29 млрд с $1,84 млрд в третьем квартале прошлого года. Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял $2,32 млрд.

Сопоставимые продажи в третьем квартале повысились на 0,3%. Продажи ресторанов Burger King уменьшились на 0,7%, Popeyеs Louisiana Kitchen - на 4%, Firehouse Subs - на 4,8%, Tim Hortons - выросли на 2,3%. Сопоставимые продажи ресторанов компании за пределами США увеличились на 1,8%.

Акции компании теряют в цене 2,6% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10,4%.

Restaurant Brands - одна из крупнейших по величине сетей ресторанов быстрого питания в мире. Она была образована в 2014 году в результате слияния американской Burger King и канадской сети кофеен Tim Hortons, а в 2017 году компания приобрела американскую сеть ресторанов Popeyes Louisiana Kitchen, специализирующуюся на блюдах из курицы. В декабре 2021 года в состав группы вошла сеть Firehouse Subs, продающая сэндвичи. Свыше 30 тыс. ресторанов этих сетей работают более чем в 100 странах.