Владелец Burger King увеличил чистую прибыль в IV квартале в 2,2 раза

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Канадско-американская Restaurant Brands International (RBI), владеющая сетями ресторанов быстрого обслуживания Burger King, Popeyеs Louisiana Kitchen и Tim Hortons, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 2,2 раза, выручку - на 8%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $726 млн, или $1,6 в расчете на акцию, по сравнению с $335 млн, или $0,74 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,75 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,73 на акцию.

Квартальная выручка Restaurant Brands увеличилась до $1,82 млрд с $1,689 млрд годом ранее, что совпало с ожиданиями экспертов.

Темпы роста сопоставимых продаж в четвертом квартале замедлились до 5,8% с 7,5% годом ранее, оказавшись хуже среднего прогноза рынка в 6,4%.

Сопоставимые продажи ресторанов Burger King увеличились на 6,3%, Tim Hortons - на 8,4%, Popeyеs Louisiana Kitchen - на 5,5%, Firehouse Subs - на 3,5%.

По итогам всего 2023 года сопоставимые продажи компании в целом выросли на 8,1%. Онлайн-продажи подскочили на 20%.

В прошедшем году Restaurant Brands вернула акционерам порядка $1,5 млрд. Компания объявила о повышении квартальных дивидендов до $0,58 на акцию с $0,55 на акцию.

Акции компании теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 17,5%.

Restaurant Brands - одна из крупнейших по величине сетей ресторанов быстрого питания в мире. Она была образована в 2014 году в результате слияния американской Burger King и канадской сети кофеен Tim Hortons, а в 2017 году компания приобрела американскую сеть ресторанов Popeyes Louisiana Kitchen, специализирующуюся на блюдах из курицы. В декабре 2021 года в состав группы вошла сеть Firehouse Subs, продающая сэндвичи. Свыше 30 тыс. ресторанов этих сетей работают более чем в 100 странах.