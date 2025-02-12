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Золотодобытчик Barrick допустил сокращение производства золота в 2025 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU -Barrick Gold планирует в 2025 году произвести 3,15-3,5 млн унций золота, сообщила компания.

Прогноз не включает рудник Loulo-Gounkoto в Мали, который на время приостановлен из-за разногласий с местными властями.

Для сравнения, в 2024 году Barrick произвел 3,911 млн унций золота. Это на 4% меньше, чем в 2023 году, но соответствует прогнозу (составлял 3,9-4,3 млн унций).

По меди ожидается рост производства: со 195 тысяч тонн в 2024 году до 200-230 тысяч тонн в 2025 году. Драйвером роста будет актив Lumwana в Замбии.

Основные производственные и финансовые показатели Barrick Gold:

Показатель20242023Динамика
Производство золота, тыс. унций3 9114 054-4%
TCC, $ на унцию1 06596011%
AISC, $ на унцию1 4841 33511%
Средняя цена реализации золота, $ за унцию2 3971 94823%
Производство меди, тыс. т1951912%
Средняя цена реализации меди, $ за фунт4,153,858%
$ млн
Чистая прибыль2 1441 27269%
Скорректированная чистая прибыль2 2131 46751%
Скорректированная EBITDA5 1853 98730%
Операционный денежный поток4 4913 73220%
FCF1 317646104%
Сapex2 6072 36310%

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

Barrick Barrick Gold
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