Золотодобытчик Barrick допустил сокращение производства золота в 2025 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU -Barrick Gold планирует в 2025 году произвести 3,15-3,5 млн унций золота, сообщила компания.

Прогноз не включает рудник Loulo-Gounkoto в Мали, который на время приостановлен из-за разногласий с местными властями.

Для сравнения, в 2024 году Barrick произвел 3,911 млн унций золота. Это на 4% меньше, чем в 2023 году, но соответствует прогнозу (составлял 3,9-4,3 млн унций).

По меди ожидается рост производства: со 195 тысяч тонн в 2024 году до 200-230 тысяч тонн в 2025 году. Драйвером роста будет актив Lumwana в Замбии.

Основные производственные и финансовые показатели Barrick Gold:

Показатель 2024 2023 Динамика Производство золота, тыс. унций 3 911 4 054 -4% TCC, $ на унцию 1 065 960 11% AISC, $ на унцию 1 484 1 335 11% Средняя цена реализации золота, $ за унцию 2 397 1 948 23% Производство меди, тыс. т 195 191 2% Средняя цена реализации меди, $ за фунт 4,15 3,85 8% $ млн Чистая прибыль 2 144 1 272 69% Скорректированная чистая прибыль 2 213 1 467 51% Скорректированная EBITDA 5 185 3 987 30% Операционный денежный поток 4 491 3 732 20% FCF 1 317 646 104% Сapex 2 607 2 363 10%

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.