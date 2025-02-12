Золотодобытчик Barrick допустил сокращение производства золота в 2025 году
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU -Barrick Gold планирует в 2025 году произвести 3,15-3,5 млн унций золота, сообщила компания.
Прогноз не включает рудник Loulo-Gounkoto в Мали, который на время приостановлен из-за разногласий с местными властями.
Для сравнения, в 2024 году Barrick произвел 3,911 млн унций золота. Это на 4% меньше, чем в 2023 году, но соответствует прогнозу (составлял 3,9-4,3 млн унций).
По меди ожидается рост производства: со 195 тысяч тонн в 2024 году до 200-230 тысяч тонн в 2025 году. Драйвером роста будет актив Lumwana в Замбии.
Основные производственные и финансовые показатели Barrick Gold:
|Показатель
|2024
|2023
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|3 911
|4 054
|-4%
|TCC, $ на унцию
|1 065
|960
|11%
|AISC, $ на унцию
|1 484
|1 335
|11%
|Средняя цена реализации золота, $ за унцию
|2 397
|1 948
|23%
|Производство меди, тыс. т
|195
|191
|2%
|Средняя цена реализации меди, $ за фунт
|4,15
|3,85
|8%
|$ млн
|Чистая прибыль
|2 144
|1 272
|69%
|Скорректированная чистая прибыль
|2 213
|1 467
|51%
|Скорректированная EBITDA
|5 185
|3 987
|30%
|Операционный денежный поток
|4 491
|3 732
|20%
|FCF
|1 317
|646
|104%
|Сapex
|2 607
|2 363
|10%
Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.