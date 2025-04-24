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Квартальная выручка Michelin превзошла прогноз

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, сократила выручку в первом квартале 2025 года на 1,9%, до 6,5 млрд евро.

Снижение продаж было отмечено во всех сегментах, сообщила компания. При этом курсовые разницы позитивно сказались на квартальных результатах.

Консенсус-прогноз экспертов, собранный самой Michelin, предполагал, что выручка составит 6,43 млрд евро.

Компания отметила "высокую неопределенность" деловой среды, однако подтвердила прогнозы на текущий год. Она по-прежнему ожидает, что ее годовая операционная прибыль составит 3,4 млрд евро, а свободный денежный поток превысит 1,7 млрд евро.

Michelin Франция
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