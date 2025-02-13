Банк России отметил снижение в феврале ценовых ожиданий предприятий

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В феврале ценовые ожидания российских предприятий снизились, сказано в оперативной справке по результатам мониторинга компаний, проведенного Банком России.

Ранее сообщалось, что в январе ценовые ожидания предприятий не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев.

Текущая оценка цен на продукцию и услуги в феврале выросла.

Ожидания по спросу на продукцию в феврале немного улучшились, по объему производства почти не изменились.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Оперативная справка по инфляционным ожиданиям населения в феврале будет опубликована 19 февраля.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 14 февраля.