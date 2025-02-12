Инфляция в России в годовом выражении колеблется в районе 10%

С 4 по 10 февраля рост цен составил 0,23%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В России инфляция по 10 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 10 февраля составил 0,3%, с начала года - 1,53%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 10 февраля была в районе 10% (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 9,99% (после 9,92% на 3 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные цифры по годовой инфляции на конец января Росстат опубликует 14 февраля.

За период с 4 по 10 февраля рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,1% (с 28 января по 3 февраля - рост на 0,8%), в том числе на огурцы - 2,5%, картофель - 1,7%, помидоры - 1,5%, капусту - 1,3%, бананы - 0,6%, лук - 0,5%, морковь - 0,2%.

С 4 по 10 февраля существенно выросли цены на рыбу мороженую - на 1%, сметану и творог - на 0,8%, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, водку - на 0,7%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 0,6%, на гречневую крупу - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на зубную пасту - на 0,8%, смартфоны - на 0,7%, плиты ДСП - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли за неделю на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 10 февраля на уровне 9,99%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 4 по 10 февраля 2025 года инфляция составила 0,23%. Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,39% (после 0,27% неделей ранее). На плодоовощную продукцию цены выросли на 1,13% (после 0,75% неделей ранее), на остальные продовольственные товары на 0,32% (после 0,23% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,10% (после 0,00% неделей ранее). В секторе услуг рост цен замедлился до 0,14% (с 0,19% неделей ранее).

Банк России 20 декабря принял неожиданное для всех аналитиков решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% (абсолютное большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%, а некоторые и выше).

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой неделе, единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ в пятницу, 14 февраля, на уровне 21%.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в конце декабря "Интерфаксу" высказал мнение, что годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться.

"В силу эффекта базы, т.е. относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года, с большой вероятностью в течение первого квартала 2025 года мы будем видеть рост показателя годовой инфляции. При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах "год к году" инфляция начнет активно снижаться", - заявил глава департамента ЦБ.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0% (14 февраля ЦБ представит новый среднесрочный прогноз, включая прогноз по инфляции на 2025 год).

Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Аналитики, опрошенные ЦБ в конце января-начале февраля, ожидают инфляцию в 2025 году на уровне 6,8%.