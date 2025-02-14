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В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России может удивить рынок новым среднесрочным макроэкономическим прогнозом, точно повысит прогноз по инфляции на 2025 год с 4,5-5%, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"В части прогнозов - там могут быть интересные события, интересные неожиданности", - сказал он телеканалу "Россия 24".

"Очень интересно, что случится с прогнозом инфляции на конец 2025 года. Прошлый прогноз в 4,5-5% (октябрьский - ИФ) явно не исполним, его ЦБ точно будет повышать, до каких значений - это большая интрига", - отметил первый зампред ВТБ.

Он напомнил, что аналитики ВТБ прогнозируют инфляцию по итогам 2025 года на уровне 8,5%. "Самые достоверные прогнозеры инфляции сейчас - это предприятия, которые закладывают рост цен в свои бизнес-планы, - это почти 11% на 2025 год", - сказал Пьянов.

Опрошенные Банком России компании при формировании бизнес-планов на 2025 год в среднем исходят из годовой инфляции в 10,7%. Наиболее высокие ожидания традиционно у предприятий торговли, строительства и сферы услуг.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики единогласно ждут ее сохранения на уровне 21%.

"У нас есть 100-процентный консенсус, что ставка будет сохранена на уровне 21%, без изменений. Сигнал и был умеренно жестким, и у нас нет никаких оснований его смягчать, превращать в нейтральный или превращать в экстремально жесткий", - считает Пьянов.

Очередное заседание совета директоров ЦБ будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу регулятор опубликует 26 февраля.

Банк России ВТБ Дмитрий Пьянов
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