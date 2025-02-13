Владельцы бондов Совкомбанка и ХКФ банка смогут требовать досрочного погашения при реорганизации

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Владельцы 10 выпусков облигаций Совкомбанка и двух выпусков облигаций ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг, следует из сообщений кредитных организаций на ленте раскрытия информации.

В частности, речь идет об облигациях Совкомбанка серий БО-П01, БО-П02, БО-П05, БО-И03, СО-1-001 - СО-1-003, СО-1-005, СО-1-006 и БО-05 и выпусков облигаций ХКФ банка серий БО-04 и БО-07.

Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать досрочного погашения бумаг - решение о реорганизации ПАО "Совкомбанк" в форме присоединения к нему АО "Хоум капитал", ООО "Хоум кредит энд финанс банк", АО "Корпорация "Монтажспецстрой", принятое общим собранием акционеров Совкомбанка 28 января 2025 года.

"Владельцы облигаций - физические лица в связи с реорганизацией банков вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения убытков ввиду того, что такие обязательства возникли до даты опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о принятом решении о реорганизации банков", - отмечается в раскрытии.

Сообщение о реорганизации Совкомбанк и ХКФ банка опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" 12 февраля 2025 года. Требования о досрочном погашении облигаций направляются их владельцами в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования. Банки обязаны погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В настоящее время в обращении находится 5 биржевых выпусков Совкомбанка на 53,9 млрд рублей и 5 структурных выпусков бондов на 270 млн рублей, а также 7 выпусков бондов на $578,5 млн (включая замещающие выпуски и валютные суборды), у ХКФ банка - 2 выпуска биржевых облигаций на 9 млрд рублей и выпуск бессрочных субордов на $156,06 млн.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. В конце января текущего года акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию акций, размещаемую в рамках присоединения ХКФ банка.

ХКФ банк – бывшая "дочка" чешской группы PPF. Она вышла из капитала банка в 2022 году, продав 50% долей российским инвесторам во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным, еще 50% - самому банку.

Совкомбанк по итогам 2024 года занимал 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк - 28-е место.