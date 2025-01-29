Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию акций в рамках присоединения ХКФ банка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию акций, размещаемую в рамках присоединения ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), говорится в сообщении Совкомбанка.

Кредитная организация разместит 1 млрд 822 млн 283,030 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу – 182,2 млн рублей.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд рублей, он состоит из 20 млрд 693 млн 945,875 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. После допэмиссии он вырастет на 8,8% до 2,252 млрд рублей.

В акции допэмиссии планируется конвертировать акции присоединяемого к Совкомбанку АО "Хоум капитал" (основной владелец ХКФ банка). При этом предполагалось, что будет конвертировано 90% акций "Хоум капитала", 10% – будет погашено.

Структура сделки по приобретению ХКФ банка предполагает оплату 90% его стоимости дополнительными акциями Совкомбанка, 10% ХКФ банка уже принадлежит Совкомбанку.

Акционеры Совкомбанка также одобрили реорганизацию кредитной организации в форме присоединения к ней "Хоум капитала", ХКФ банка и корпорации "Монтажспецстрой" (100%-ная "дочка" Совкомбанка).

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года.

Изначально сделку планировалось закрыть в 2024 году. Предполагалось, что Совкомбанк выкупит 51% долей ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе – до конца 2024 года – предполагалось приобрести оставшиеся 49% долей ХКФ банка с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Позднее параметры сделки были скорректированы. Совкомбанк в начале июня заявил, что оплатит 90% стоимости ХКФ банка допэмиссией своих акций, оставшиеся 10% – деньгами. Предыдущие решения по допэмиссии банка были отменены.

ХКФ банк – бывшая "дочка" чешской группы PPF. Она вышла из капитала банка в 2022 году, продав 50% долей российским инвесторам во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным, еще 50% – самому банку.

Совкомбанк по итогам III квартала 2024 года с активами в 3,623 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк с активами в 379 млрд рублей – 29-е место.