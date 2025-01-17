ХКФ банк передумал выделять юрлицо по образцу структуры для заблокированных активов Совкомбанка

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ХКФ банк (работает под брендом Хоум банк) не будет выделять специальную компанию с названием, сходным с наименованием структуры для заблокированных активов одного из своих владельцев – Совкомбанка.

Участники ХКФ банка приняли решение о его реорганизации в форме выделения ООО "Содействие международным расчетам 2" 1 октября 2024 года. Как следует из данных Федресурса, 13 января 2025 года владельцы банка отменили это решение.

Реорганизацию ХКФ банк ранее предполагал провести до 20 декабря 2024 года.

Предполагалось, что уставный капитал ХКФ банка в рамках этого процесса уменьшится за счет погашения 0,0005% долей. Планировалось их обменять на 100% капитала компании "Содействие международным расчетам 2".

Именно 0,0005% в капитале ХКФ банка у компании "Содействие международным расчетам" (СМР). На эту компанию Совкомбанк осенью 2023 года перевел часть заблокированных активов (при этом кредитная организация отмечала, что СМР с ней не связана).

В связи с отменой решения о реорганизации уставный капитал ХКФ банка по-прежнему составляет 2 млрд 107,365 млн рублей.

Банк от комментариев отказался.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года.

Совкомбанку уже принадлежит 10% ХКФ банка, еще 90% будут оплачены дополнительными акциями Совкомбанка.

ХКФ банк - бывшая "дочка" чешской группы PPF. Она вышла из капитала банка в 2022 году, продав 50% долей российским инвесторам во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным, еще 50% - самому банку.

Совкомбанк по итогам III квартала 2024 года с активами в 3,623 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк с активами в 379 млрд рублей - 29-е место.