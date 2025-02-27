Поиск

Банк России зарегистрировал допэмиссию Совкомбанка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал допэмиссию акций Совкомбанка, размещаемую в рамках присоединения ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), сообщила пресс-служба ЦБ.

Акционеры Совкомбанка в январе утвердили параметры этой допэмиссии. Кредитная организация разместит 1 822 283 030обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 182,2 млн рублей.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд рублей, он состоит из 20 693 945 875 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. После допэмиссии он вырастет на 8,8% - до 2,252 млрд рублей.

В акции допэмиссии планируется конвертировать акции присоединяемого к Совкомбанку АО "Хоум капитал" (основной владелец ХКФ банка), доли ХКФ банка и корпорации "Монтажспецстрой" (100%-ная "дочка" Совкомбанка).

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года.

ХКФ банк - бывшая "дочка" чешской группы PPF. Она вышла из капитала банка в 2022 году, продав 50% долей российским инвесторам во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным, еще 50% - самому банку.

Совкомбанк по итогам 2024 год занимал 8-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк - 28-е место.

Банк России PPF Совкомбанк ХКФ банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития отметило небольшое замедление роста ВВП в начале года

Международные резервы РФ с 14 по 21 февраля увеличились на $6,1 млрд

В Еврокомиссии пообещали противостоять пошлинам США

Производитель спецодежды "Булава" купит часть ростовских фабрик "Глории Джинс"

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

Сбербанк намерен выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

ЦБ отметил рост практики недобросовестного информирования клиентов об условиях вкладов

Сбер в 2024 г. увеличил вознаграждение ключевому управленческому персоналу на 51,5%

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });