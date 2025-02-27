Банк России зарегистрировал допэмиссию Совкомбанка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал допэмиссию акций Совкомбанка, размещаемую в рамках присоединения ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), сообщила пресс-служба ЦБ.

Акционеры Совкомбанка в январе утвердили параметры этой допэмиссии. Кредитная организация разместит 1 822 283 030обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 182,2 млн рублей.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд рублей, он состоит из 20 693 945 875 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. После допэмиссии он вырастет на 8,8% - до 2,252 млрд рублей.

В акции допэмиссии планируется конвертировать акции присоединяемого к Совкомбанку АО "Хоум капитал" (основной владелец ХКФ банка), доли ХКФ банка и корпорации "Монтажспецстрой" (100%-ная "дочка" Совкомбанка).

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года.

ХКФ банк - бывшая "дочка" чешской группы PPF. Она вышла из капитала банка в 2022 году, продав 50% долей российским инвесторам во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным, еще 50% - самому банку.

Совкомбанк по итогам 2024 год занимал 8-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк - 28-е место.