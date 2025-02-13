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Котировки Brent поднялись от внутридневных минимумов к $74,74 за баррель

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе, хотя поднялись с внутридневных минимумов.

К 18:20 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,59%) до $74,74 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,32 (0,45%), до $71,05 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $74,06 за баррель - минимума с декабря, WTI - до $70,22 за баррель.

Рынок оценивает информацию о том, что президенты США и России договорились начать переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против российской нефтянки.

"Потенциальное ослабление геополитических рисков на российском фронте, ослабление ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системы, а также неопределенность в отношении торговых пошлин омрачают перспективы мировой экономики", - сказала MarketWatch старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. По ее словам, все это может привести к падению цены Brent к $70 за баррель.

Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 50 тысяч баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с, одновременно понизив прогноз предложения нефти на 200 тысяч б/с - до 104,5 млн б/с.

В ежемесячном отчете МЭА отмечается, что пока преждевременно оценивать влияние на мировой рынок тарифной политики новой администрации США, а также очередных санкций против России и Ирана.

Brent WTI Иран МЭА США
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