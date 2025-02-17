Brent подорожала до $74,9 за баррель

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно поднимаются утром в понедельник, восстанавливаясь после снижения в прошлую пятницу.

К 8:14 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futuresна $0,16 (0,21%) до $74,9 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,28 (0,4%), до $74,74 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,05 (0,07%), до $70,79 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,55 (0,8%), до $70,74 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,1%, а WTI подешевела на 0,4%, завершив в минусе четвертую неделю подряд.

В центре внимания рынков по-прежнему находятся заявления президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли и то, как принимаемые им меры могут сказаться на предложении и спросе на топливо.

"Угрозы новых пошлин остаются существенным риском для мирового спроса", - отметил старший рыночный аналитик Exinity Хан Тан.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты хотят сократить экспорт иранской нефти в десять раз, а также рассказал о готовности ввести дополнительные санкции против российской энергетики.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 481 единицу. Число газовых установок также повысилось на одну, до 101 единицы.