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Работники Starbucks проводят 5-дневную забастовку

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Работники Starbucks Corp. проводят пятидневную забастовку, о начале которой 20 декабря объявил профсоюз Starbucks Workers United.

С каждым днем протестные действия будут охватывать все больше кофеен, говорится в заявлении профсоюза в соцсети X.

Протестные действия начались в пятницу в Чикаго, Лос-Анджелесе и Сиэтле. В субботу к протестующим присоединились работники кофеен в штатах Колорадо, Огайо и Пенсильвания, а в воскресенье - в штатах Миссури, Нью-Джерси и Нью-Йорк, сообщает CNN со ссылкой на представителя Starbucks Workers United.

Ранее профсоюз, объединяющий более 10 тыс. работников и более 500 кофеен сети, сообщал, что 98% его членов проголосовали в поддержку проведения забастовки в случае провала переговоров, направленных на согласование "основополагающих рамок" их отношений с работодателем, последний в этом году раунд которых стартовал на прошлой неделе.

Starbucks Workers United добивается повышения зарплат и заключения с работниками трудового соглашения. Работодатель не согласился безотлагательно повысить почасовую оплату, согласившись лишь на ее увеличение на 1,5% в будущем, заявляет профсоюз.

Между тем в Starbucks утверждают, что готовы вернуться за стол переговоров и заключить сделку с работниками, отмечая, что именно представители профсоюза прервали переговорный процесс.

Профсоюз потребовал немедленного повышения минимальной почасовой оплаты на 64% и увеличения ее на 77% в течение трехлетнего срока действия трудового соглашения, сообщают в Starbucks.

Котировки акций Starbucks на предварительных торгах в понедельник растут на 0,3%.

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