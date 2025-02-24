Starbucks сократит 1,1 тысячи работников

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сократит 1,1 тысячи корпоративных сотрудников, сообщил главный исполнительный директор компании Брайан Никкол через ее сайт.

Увольнения не коснутся работников кофеен, а также занятых на производстве, в обжарке, на складах и в дистрибуции.

Кроме того, Starbucks решила не заполнять несколько сотен открытых вакансий.

Меры позволят упростить корпоративную иерархию, устранят задваивание полномочий и помогут компании стать более сосредоточенной, отметил CEO.

"Мы верим, что эти перемены необходимы для будущего успеха Starbucks", - сказал он.

По состоянию на сентябрь 2024 года штат Starbucks насчитывал 16 тысяч корпоративных сотрудников.

The Wall Street Journal называет новую волну увольнений одной из крупнейших в истории компании. В 2018 году она объявила о сокращении около 350 сотрудников, или 5%, сотрудников.