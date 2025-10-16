Поиск

Правительству поручено в сроки реализовать программу освоения газовых ТРИЗ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - России нужно восполнять газовые ресурсы ввиду высокого уровня добычи, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов газа, заявил президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

"Россия обладает уникальными запасами газа, сохраняем добычу на высоком уровне. Однако надо работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов. В начале года поручил правительству подготовить специальную программу в центре нашей газовой отрасли - в ЯНАО, и прошу коллег провести работу в намеченные сроки, приступить к реализации программы", - сказал он.

ЯНАО Владимир Путин Правительство ТРИЗ
