Главный геолог ГКЗ считает, что методам увеличения нефтеотдачи нужны льготы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ряд новых технологий в нефтегазовой отрасли нуждается в льготировании и господдержке, заявил начальник Управления извлекаемых запасов углеводородов - главный геолог ФБУ "Государственная комиссия по запасам" (ГКЗ) Андрей Давыдов на Всероссийском форуме недропользователей, организованном ассоциацией "ПравоТЭК".

Он отметил, что сейчас в России становится актуальным рассмотрение вариантов государственной поддержки ряда новых технологических решений в нефтегазовой сфере, поскольку государство заинтересовано в технологическом развитии отрасли, а компании - в получении современных навыков. Он напомнил, что в США путь господдержки нефтегаза позволил развивать добычу сложных запасов, в Норвегии - разрабатывать дорогие морские месторождения.

"Преференции делают выгодными использование новейших технологий, это позволит обеспечить ввод новых активов, а также дальнейшую разработку выработанных месторождений, на которых произойдет повышение коэффициента извлечения нефте-, газо- и конденсатоотдачи. Мы предлагаем в проектном документе ввести специальную главу, которая станет оценивать эффективность мероприятий при различных экономических вводных. Идея очень простая: для того, чтобы получить какую-то льготу, пользователь недр должен доказать, что это выгодно не только ему, но и государству. Проводится специальный комплекс расчетов, в ходе него представляются различные варианты: каким окажется освоение месторождения со всеми налогами и льготами, а каким - без льгот. Далее определяются оптимальные пути, выгодные обоим участникам процесса - компании и государству", - пояснил Давыдов.

Одной из важных задач он назвал необходимость льготирования методов увеличения нефтеотдачи (МУН): "У нас есть понятие методов увеличения нефтеотдачи, оно описано во всех учебниках, во всех странах применяется. Но в России методы увеличения нефтеотдачи не льготируются. В Налогом кодексе Российской Федерации в принципе отсутствует определение МУН, а значит, нет и льгот по нему".

МУН представляет собой использование газовых, химических, термических, микробиологических методов при вытеснении нефти из пласта (не включает проекты поддержания пластового давления путём заводнения).

Также Давыдов отметил проблему администрирования в сфере разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Он напомнил, что в настоящее время льготированию подлежит "только то, что можно отразить в государственном балансе". "Даются льготы определенным пластам, есть льготы по региону добычи, степени выработанности запасов. Но куда важнее четко отразить, что такое трудноизвлекаемые запасы. Это особенность геологического строения или это неэффективная экономика, или сочетание указанных факторов? Если будет четкое определение ТРИЗ, компании смогут сфокусироваться на развитии новых технологий по определенным критериям. Для государства эта ситуация выгодна, поскольку это и технологическое развитие, и дополнительное поступление налогов в будущем. Если ускорить освоение трудных запасов, тогда то, что сейчас относится к ТРИЗам, после отработки нужной технологии перейдет в категорию обычных запасов, а это уже другой уровень налогообложения", - пояснил главный геолог ГКЗ.

В 2021 году в России был введен новый вид лицензирования недр - технологические полигоны для разработки ТРИЗ. Этот вид лицензий предполагает создание технологий геологического изучения и добычи с учетом льгот. В настоящее время в перечень ТРИЗ, на которых могут быть реализованы технополигоны, включены: баженовские, абалакские, хадумские и доманиковые продуктивные отложения, сверхвязкая нефть, низкопроницаемые ачимовские горизонты нефти, а также залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложения палеозоя Западной Сибири.