ВВП Японии в IV квартале ускорил рост до 0,7%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года вырос на 0,7% к предыдущему кварталу, сообщило правительство страны в предварительном отчете.

По пересмотренным данным, в третьем квартале японская экономика выросла на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП в октябре-декабре на 0,3%.

Потребительские расходы в Японии в четвертом квартале выросли на 0,1% после подъема на 0,7% в предыдущем квартале. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3%.

Капиталовложения бизнеса увеличились на 0,5%, госрасходы - на 0,3%.

Экспорт вырос на 1,1%, импорт снизился на 2,1%.

Повышение ВВП Японии в октябре-декабре в пересчете на годовые темпы составило 2,8% (+1,7% в третьем квартале). Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1%.

По итогам всего 2024 года ВВП Японии увеличился на 0,1%.

Пересмотренные данные о динамике ВВП будут обнародованы 10 марта.