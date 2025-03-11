Оценка роста ВВП Японии в IV квартале ухудшена до 0,6% с 0,7%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года увеличился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в окончательном отчете правительства.

Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,7%. Аналитики не прогнозировали пересмотра, по данным Trading Economics.

Несмотря на пересмотр с понижением, темпы роста экономики Японии в четвертом квартале были выше, чем в третьем, когда они составили 0,4%. Повышение ВВП отмечено третий квартал подряд.

Потребительские расходы в Японии в четвертом квартале не изменились, тогда как предварительно было объявлено об их увеличении на 0,1%. Капиталовложения бизнеса выросли на 0,6%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее, государственные расходы - на 0,4% (+0,3%).

Объем японского экспорта в октябре-декабре повысился на 1%, импорта - снизился на 2,1%.

Повышение ВВП Японии в четвертом квартале в пересчете на годовые темпы составило 2,2% (+1,4% в третьем квартале).