Оценка роста ВВП Японии в III кв. повышена до 0,3%, лучше прогноза

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Экономика Японии в третьем квартале увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно пересмотренным данным правительства.

Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,2%. Аналитики не прогнозировали пересмотра, по данным Trading Economics.

В апреле-июне экономика выросла на 0,5%. Таким образом, подъем ВВП продолжился второй квартал подряд.

Потребительские расходы в июле-сентябре выросли на 0,7%, госрасходы - на 0,1%. При этом капиталовложения бизнеса сократились на 0,1%.

Экспорт повысился на 1,1%, импорт - на 1,8%.

В третьем квартале японский ВВП увеличился на 1,2% в годовом выражении после роста на 2,9% в апреле-июне.