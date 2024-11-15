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Рост ВВП Японии в III кв. замедлился до 0,2%, на уровне прогнозов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Японии в третьем квартале увеличилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства.

Данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале 2024 года ВВП увеличился на 0,5%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,7%.

Потребительские расходы в июле-сентябре выросли на 0,9% после подъема на 0,7% кварталом ранее. Рост превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших подъем на 0,2%.

Капиталовложения бизнеса сократились на 0,2%, госрасходы увеличились на 0,5%.

Экспорт вырос на 0,4%, импорт - на 2,1%.

В третьем квартале японский ВВП увеличился на 0,9% в годовом выражении после роста на пересмотренные 2,2% в апреле-июне (ранее сообщалось о росте на 2,9% во втором квартале).

Япония
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