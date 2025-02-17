Bain Capital отказалась от планов покупки Fuji Soft

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Bain Capital отказалась от планов покупки японского производителя программного обеспечения Fuji Soft.

В декабре 2024 года Bain Capital заявила о намерении выставить оферту на выкуп акций Fuji Soft по цене 9600 иен ($63) за бумагу. 17 февраля она сообщила, что решила не делать этого после консультаций с основателем японской компании Хироси Нодзавой.

В феврале другой американский инвестор - KKR & Co. - повысил предложение о покупке Fuji Soft до 9850 иены за акцию с 9451 иены за акцию, чтобы опередить Bain Capital. Предложение KKR оценивает Fuji Soft в 664 млрд иен ($4,4 млрд).

В ноябре KKR приобрела более трети акций Fuji Soft и заявила о намерении сделать компанию непубличной.

За последние 12 месяцев капитализация Fuji Soft выросла на 58%.