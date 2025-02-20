KKR выкупит около 58% акций Fuji Soft в рамках оферты, доведет долю до 100%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания KKR & Co., выставившая оферту на приобретение акций японского производителя программного обеспечения Fuji Soft, получила достаточное количество заявок от акционеров компании, чтобы осуществить ее полный выкуп.

Как сообщает KKR, инвесткомпания сможет приобрести 57,92% акций Fuji Soft в рамках двухэтапной оферты, вторая фаза которой завершится 27 февраля. Приобретение такой доли позволяет KKR запустить процедуру squeeze out (принудительный выкуп оставшихся акций). После ее завершения инвесткомпания будет владеть 100% Fuji Soft.

Экстренное собрание акционеров для проведения squeeze out состоится в конце апреля.

Ранее на этой неделе другой претендент на покупку Fuji Soft - американская Bain Capital - отказалась от приобретения японской компании.

В декабре 2024 года Bain Capital заявила о намерении выставить оферту на выкуп акций Fuji Soft по цене 9600 иен ($63) за бумагу. В феврале KKR улучшила предложение о покупке Fuji Soft до 9850 иен за акцию с 9451 иены за акцию, чтобы опередить Bain Capital. Предложение KKR оценивает Fuji Soft в 664 млрд иен ($4,4 млрд).

В ноябре KKR приобрела более трети акций Fuji Soft и заявила о намерении сделать компанию непубличной.

Акции Fuji Soft подорожали почти на 62% за последние 12 месяцев.