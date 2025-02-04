Инвесткомпания KKR улучшила предложение о покупке акций Fuji Soft

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания KKR повысила цену тендерного предложения о выкупе акций японского разработчика программного обеспечения Fuji Soft, чтобы опередить конкурента Bain Capital.

Как сообщила KKR, теперь она готова заплатить 9,85 тысячи иен за каждую бумагу, а не 9451 тысячу иен. Таким образом, вся компания оценивается примерно в 664 млрд иен ($4,28 млрд).

KKR также продлила срок действия предложения до 19 февраля.

Bain предлагала 9,45 тысячи иен за акцию, но планировала повысить цену до 9,6 тысячи иен в случае выполнения определенных условий.

В ноябре 2024 года KKR приобрела более трети Fuji Soft.

Акции Fuji Soft подорожали на 1,9% на торгах в Токио во вторник, до 9,99 тысячи иен за штуку.